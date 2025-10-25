Un total 6,4 millones de euros para garantizar el transporte público en el medio rural de Castilla y León durante el verano

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado una subvención de 6.431.104 euros destinada a los 111 titulares de las 243 concesiones del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera de la Comunidad, con el fin de cubrir el déficit de explotación y las bonificaciones aplicadas durante los meses de julio y agosto de 2025.

Esta medida permite compensar el impacto económico derivado de la gratuidad del transporte público para los menores de 15 años y de la bonificación del 50 % en los abonos y títulos multiviaje, políticas impulsadas por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para fomentar la movilidad sostenible y facilitar el acceso al transporte público a todos los ciudadanos.

El Gobierno autonómico destaca que el modelo de transporte público en Castilla y León se caracteriza por su carácter social, territorial y ambientalmente equilibrado, adaptado a las singularidades de una comunidad extensa y con gran dispersión poblacional. Más del 63 % de las rutas registran menos de 5.000 viajeros al año, lo que hace que más del 90 % sean deficitarias, subrayando la necesidad de apoyo público para mantener este servicio esencial.

Con esta inversión, la Junta reafirma su compromiso con la cohesión territorial y social, garantizando la continuidad del transporte público en el medio rural y promoviendo una movilidad más segura, eficiente y accesible para todos los habitantes de Castilla y León.