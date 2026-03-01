Un trabajador de Medio Ambiente fallece en Mahide, Zamora

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta en Mahide, Zamora | Emergencias Castilla y León

El Centro de Emergencias Castilla y León ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 11:39 horas de este domingo que informaba de que un varón había comenzado a sentirse indispuesto y cayó al suelo, en el término municipal de Mahide, en un lugar de difícil acceso, en Zamora.

El alertante informó que era un trabajador de Medio Ambiente Aliste y que se trata de un compañero, un varón de 66 años, que se encontraba trabajando con él.

El gestor del 1-1-2 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias —Sacyl— y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima. Además, se procede a movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, hacia la zona.

Por su parte, Emergencias sanitarias – Sacyl le indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia y moviliza un helicóptero medicalizado (HEMS). Desde el 1-1-2 también se traslada aviso del incidente a Guardia Civil Cos de Zamora, a los Bomberos de Aliste y a Medio Ambiente de Zamora.

En el lugar han actuado conjuntamente el personal médico del helicóptero medicalizado y la enfermera restadora del GRS. Finalmente, se ha confirmado el fallecimiento del varón.