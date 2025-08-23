Tragedia en la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero: fallece un joven corredor tras una caída en la segunda etapa

Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera el Duero

La novena edición de la Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero ha quedado marcada por la tragedia este sábado tras el fallecimiento de un joven ciclista que participaba en la competición. El accidente tuvo lugar durante la segunda etapa de la prueba, considerada la "etapa reina", con un recorrido de 117 kilómetros entre Langa de Duero (Soria) y la Laguna Negra de Vinuesa.

El siniestro se produjo en el ecuador de la etapa, a la altura del Aula del Bosque El Amogable, poco después de que los corredores superaran el cruce con la carretera N-234. El joven formaba parte del grupo implicado en una caída masiva, cuyas causas aún no han sido detalladas.

Ante la gravedad de la situación y la falta inmediata de ambulancias en el lugar, la dirección de carrera neutralizó inicialmente la etapa. Poco después, y tras confirmarse el fallecimiento del ciclista, la organización decidió suspender definitivamente la etapa, permitiendo que los 154 corredores que seguían en carrera continuaran agrupados hasta la siguiente localidad.

El fallecido formaba parte de uno de los equipos participantes en esta prueba internacional, dirigida a ciclistas de categoría junior. Su identidad ya ha sido confirmada por las autoridades, aunque se ha optado por no difundirla públicamente hasta que se informe oficialmente a todos sus familiares.

Desde la organización han expresado su profundo pesar y han transmitido sus más sinceras condolencias a los familiares, compañeros de equipo y allegados del joven deportista. La competición, que contaba con tres etapas en total, se encuentra ahora bajo revisión por parte de los responsables para decidir cómo se procederá en los próximos días.