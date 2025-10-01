Tragedia en Zamora: fallece una mujer de 50 años en un accidente en Cubillos

Nuevo accidente en la provincia de Zamora con final trágico. Una de las heridas en el siniestro ocurrido en la autovía A-66 en el término municipal de Cubillos, una mujer de 50 años, no ha podido salvar su vida y finalmente ha fallecido.

Los hechos ocurrieron pasadas las seis y media de la madrugada de este miércoles cuando se produjo una colisión por alcance entre dos turismos, saldándose inicialmente con cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de 5 y 7 años.

A la llegada de los efectivos, se encontraron con un primer vehículo cuyo ocupante, un varón, había podido salir por sus propios medios. En el segundo turismo viajaban cuatro personas: un varón y un menor de edad, que también pudieron salir sin ayuda, y dos ocupantes atrapadas, una mujer en estado de inconsciencia, la persona que finalmente ha fallecido, y una menor que permanecía en su dispositivo de retención infantil.

Los bomberos del consorcio provincial, en coordinación con los equipos de emergencias sanitarias, procedieron a la estabilización del vehículo y de las afectadas, realizando posteriormente las labores de excarcelación para su extracción y traslado al centro hospitalario de Zamora.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que activó una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud Zamora Rural.

Según fuentes sanitarias, la UVI móvil trasladó a una niña de 5 años al Hospital de Zamora, mientras que una de las ambulancias, con apoyo del personal de la UVI, evacuó a la mujer de 50 años que no ha podido salvar su vida. La segunda ambulancia trasladó a dos varones, de 48 y 7 años respectivamente, todos ellos al mismo centro hospitalario.