Trágico incendio en Sayago: un hombre muere quemado en el interior de una vivienda

Trágico incendio en Sayago este viernes. Un hombre de 79 años ha fallecido a consecuencia de un incendio registrado en su vivienda en la localidad de Fermoselle poco antes de la una del mediodía.

El Centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía una llamada en la que alertaban de que se ha encontrado a un varón de 79 años que se ha quemado en una vivienda de la localidad donde se ha producido un incendio. Según indica el alertante, la cocina está quemada y, aunque ya no hay llamas, hay una gran cantidad de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil (COS) de Zamora, los Bomberos de la Diputación de Zamora y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un equipo médico de la zona y una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE).

A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del varón, de aproximadamente 80 años, a causa de las quemaduras y la inhalación de humo.