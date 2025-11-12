Transportes duplica la inversión de 2024 y supera los 3.000 millones en licitaciones para el Corredor Atlántico en 2025

Transportes supera este año los 3.000 millones de euros en licitaciones para desarrollar el Corredor Atlántico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este miércoles que ya ha superado los 3.000 millones de euros en licitaciones ferroviarias durante 2025 para el desarrollo del Corredor Atlántico en España. Esta cifra supone un incremento del 115% respecto a los 1.406 millones licitados en 2024, marcando un récord absoluto de inversión en este eje estratégico.

El ministro Óscar Puente ha ratificado el compromiso de España con el proyecto tanto en un encuentro con el coordinador europeo del Corredor, François Bausch, como ante el Congreso de los Diputados esta tarde.

12.000 millones hasta 2030 y obras destacadas

El volumen de licitaciones de 3.023 millones de euros alcanzado en lo que va de año es el ritmo más alto desde 2018. La previsión del Ministerio es mantener este alto ritmo inversor, superando los 12.000 millones de euros de aquí a 2030. En cuanto al importe ya adjudicado para el inicio de obras, este supera los 1.700 millones de euros en 2025.

Entre las adjudicaciones recientes, destacan:

Más de 200 millones de euros para la construcción y electrificación del segundo tramo de la Alta Velocidad Madrid-Extremadura (entre Talayuela y Plasencia).

86,5 millones de euros para la instalación de la catenaria en toda la 'Y' vasca.

19 millones de euros para la construcción de un ramal de la 'Y' vasca en Martutene (San Sebastián).

El ministro Puente enfatizó la necesidad de que Portugal y Francia se impliquen en el desarrollo de las conexiones transfronterizas para garantizar el éxito del Corredor.

Inversión en puertos y aeropuertos

El Corredor Atlántico no solo se centra en el ferrocarril, sino que también incluye nodos de transporte intermodal. Los puertos españoles del Corredor recibirán más de 2.960 millones de euros de inversión hasta 2030, según el plan Horizonte 2030.

Entre los puertos con mayor inversión prevista destacan Algeciras (520 millones), A Coruña (362 millones) y Las Palmas (350 millones). A esta inversión se suma la destinada a aeropuertos estratégicos como Las Palmas, Tenerife, Sevilla, Madrid y Bilbao.

El coordinador europeo, François Bausch, ha visitado recientemente varias infraestructuras clave del Corredor en España, incluyendo las terminales de mercancías de Valladolid y Júndiz.