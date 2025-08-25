Tratado en la UCI de Salamanca el joven atropellado en Zamora por un coche robado

Zamora vivió este viernes por la tarde una escena más propia del cine que de la rutina habitual. Pasadas las cuatro de la tarde, varias dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional protagonizaron una persecución a gran velocidad por las calles de la capital, tras detectarse la huida de un vehículo robado.Todo comenzó en la zona de Las Llamas, cuando agentes de la Policía Nacional, en labores de patrullaje, observaron cómo un hombre, al percatarse de su presencia, subía apresuradamente a un coche y emprendía la huida.

A la entrada del barrio de Las Llamas, el conductor fugado atropelló violentamente a un joven que circulaba en patinete, quien quedó tendido en el suelo e inconsciente, según testigos presenciales. El herido fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y trasladado de urgencia al Hospital Virgen de la Concha, siendo derivado posteriormente a la UCI de Salamanca con varias fracturas, aunque su estado es estable y no se teme por su vida.

Tras el atropello, el sospechoso abandonó el vehículo y continuó su huida a pie campo a través, pero fue finalmente interceptado y detenido por los agentes tras una nueva persecución.

Posteriormente, se confirmó que el coche utilizado había sido sustraído esa misma mañana en la localidad de Corrales del Vino. La persona arrestada cuenta con antecedentes y permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.