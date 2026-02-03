Un tren de media distancia entre Puebla y Valladolid arrolla "levemente" a un camión que hacía trabajos en un paso a nivel en Matapozuelos

Un tren de media distancia entre Puebla y Valladolid arrolla "levemente" a un camión que hacia trabajos en un paso a nivel entre Pozaldez y Valdestillas

Un tren de pasajeros chocó contra un camión en un paso a nivel en el término municipal de Matapozuelos (Valladolid) sin que se produjeran daños personales. El accidente se produjo a las 10.03 horas en el paso a nivel sin barreras situado en el punto kilométrico 225+066 de la vía férrea Valladolid-Medina del Campo.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales, explicó que el suceso se produjo cuando un camión con remolque intentaba cruzar ese paso a nivel sin barreras y cuando vio que no podía lograrlo retrocedió, aunque fue golpeado en su parte delantera por la máquina del tren. Canales agregó que ninguno de los 15 pasajeros ni el conductor del camión sufrieron lesiones, aunque si hubo daños materiales en la máquina del tren y en la parte delantera del camión.

Fuentes de Renfe explicaron a Ical que el tren afectado es el media distancia de las 7.08 horas, que cubría el trayecto Puebla y Valladolid, y el suceso fue un “arrollamiento muy leve” al camión que estaba desarrollando trabajos en el paso a nivel.

Incidieron en que no hubo daños personales entre los pasajeros, ni en la vía, y el tren prosiguió su marcha hasta quedar estacionado en el apeadero Valdestillas, desde donde los viajeros afectados fueron trasladados a Valladolid en autobús.

El 112 avisó al Centro Coordinador de Emergencias que coordinó el incidente con los bomberos de Diputación de Valladolid, que envió dos dotaciones al lugar, a Guardia Civil Cos, y a Emergencias sanitarias-Sacyl que movilizó una unidad medicalizada de emergencias (UME). La enfermera rescatadora del GRS y el médico de la UME atendieron, según el 112, al camionero,

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León el helicóptero de rescate por estar la posición del tren en una zona que podría resultar de difícil acceso entre caminos.