Tres personas heridas, entre ellas una menor de 5 años, tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Zamora: tráfico condicionado

Tres personas han resultado heridas en la mañana de este domingo, a las 13:26 horas, tras sufrir un accidente en Zamora. Concretamente, el suceso se ha producido en el kilómero 69 de la A-52, en sentido Ourense, a la altura de la localidad de Asturianos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2, los tres ocupantes de un turismo, un hombre de 74 años, una mujer de 42, y una menor de 5, habrían resultado heridas tras salirse de la vía y volcar. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Sacyl para atender a los dos heridos, que se encuentran conscientes.

Además, el vehículo obstaculiza el tráfico en la citada vía. Las tres heridas fueron trasladadas al Hospital de Benavente.