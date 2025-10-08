El TSJ juzgará al procurador socialista José Luis Vázquez, acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos en su etapa como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha declarado competente para investigar al procurador del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Vázquez por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019. El TSJ asume la parte de la investigación que afecta al exalcalde, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal por su condición de parlamentario autonómico, sin perjuicio de la presunta implicación de otras personas no aforadas, según informó el tribunal.

La Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, acepta la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia, y abre una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

El TSJ considera que existen indicios de que el investigado realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos. Se investiga, igualmente, el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal.

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investiga una pluralidad de hechos que se habrían producido durante un dilatado período de tiempo, comprendiendo una multiplicidad de actuaciones desarrolladas por los sucesivos regidores del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Están también investigados el alcalde actual, Samuel Alonso, y una funcionaria.

Asumida la competencia para investigar al procurador, el TSJ procederá a designar un magistrado que asumirá la instrucción de la causa.