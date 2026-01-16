El TSJCYL reconoce la incapacidad a un trabajador con cáncer por exposición a productos químicos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) reconoce la incapacidad permanente total de un trabajador con cáncer de una empresa de Valladolid derivada de una enfermedad profesional causada por la exposición continuada a productos químicos en su puesto de trabajo.

La sentencia del TSJCyL desestimó los recursos interpuestos tanto por la compañía como por la mutua correspondiente, ratificando las resoluciones previas del Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid, que ya en diciembre de 2019 reconoció el origen profesional de la patología, así como las posteriores resoluciones judiciales dictadas tras la intervención del Tribunal Supremo.

Además, el sindicato UGT explicó que el procedimiento se ha prolongado durante más de seis años, desde el inicio del expediente administrativo y la posterior vía judicial, “obligando al trabajador a afrontar sucesivos recursos y dilaciones pese a que los tribunales han confirmado de forma reiterada la existencia de una relación directa entre la enfermedad y las condiciones de trabajo”.