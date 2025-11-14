El turismo, motor de desarrollo de Castilla y León, saca músculo en INTUR consolidando su crecimiento y aumentando su oferta

El turismo en Castilla y León se ha convertido en un recurso fundamental para el desarrollo de la región, generador de empleo y atractivo para los visitantes, que siguen en aumento. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR 2025 y la Feria AR-PA Turismo Cultural reafirmando la apuesta del Gobierno regional por el patrimonio cultural y el turismo innovador y sostenible, como pilares de cohesión territorial, dinamización económica, y creación de empleo en todo el territorio.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha ensalzado el esfuerzo y el trabajo de los profesionales del sector turístico de la Comunidad, que apuestan por la innovación, la calidad y la excelencia, con unos establecimientos de primer orden y una oferta enológica y gastronómica de alto nivel.

Gracias a la labor de los profesionales y al esfuerzo conjunto de todas las administraciones implicadas, el sector turístico de la Comunidad ha continuado consolidando su crecimiento y su liderazgo a nivel nacional. Los turistas extranjeros aumentaron un 9,37 % entre enero y septiembre de 2025, y el gasto turístico se incrementó un 5,4 % respecto a 2024. Todo ello, se ha traducido en que este año Castilla y León ha alcanzado una cifra récord de afiliados a la Seguridad Social vinculados a este sector, con más de 82.000 afiliados en el mes de agosto, la cifra más alta de toda la serie histórica.

El objetivo del Gobierno autonómico es seguir trabajando, de la mano de los profesionales del sector, para seguir impulsando la excelencia de la oferta turística de Castilla y León, que cuenta con una oferta hotelera, enológica y gastronómica de primer nivel, con más de 60 figuras de calidad de productos agroalimentarios y 17 denominaciones de origen. Además, Fernández Mañueco ha puesto en valor que la Comunidad tiene tres ciudades y nueve bienes que son Patrimonio Mundial y una amplia red de espacios naturales. A ello se suman la enogastronomía, el turismo micológico, las Edades del Hombre y más de 150 Fiestas de Interés Turístico.

Precisamente, el presidente de la Junta ha anunciado la declaración de diez nuevas Fiestas de Interés Turístico Regional, que se han publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León: las Danzas del Paloteo, de San Leonardo de Yagüe (Soria); los Carnavales, de Piedralaves (Ávila); el Festival del Botillo, de Fabero (León); el Día de Roma, de Becilla de Valderaduey (Valladolid); la Fiesta de la Salchicha, de Zaratán (Valladolid); Los Cencerrones, de Abejera (Zamora); la Trovada de Habaneras, de Mayorga (Valladolid); la Feria del Pimiento Morrón, de Fresno de la Vega (León); la Procesión del Santo Entierro del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia); y el Traslado del Arca, de Almarza (Soria).