La Universidad de Salamanca avalará un préstamo de 5,8 millones para una flota de aviones

El Consejo de Ministros ha autorizado a Castilla y León a conceder garantías durante el año 2025 por un importe máximo de 5,8 millones de euros.

Esta autorización, tal como ha explicado el Ministerio de Hacienda, se realiza en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

La comunidad autónoma había solicitado autorización para que la Universidad de Salamanca pudiera conceder un aval a la sociedad European Aviation College, S.A., con el objetivo de garantizar un préstamo de 5.887.000 euros. Dicho préstamo está destinado a la adquisición de una flota de aviones. La solicitud fue formulada por Castilla y León el pasado 2 de octubre.

Desde el Ejecutivo han explicado que, "Atendiendo la solicitud de esta comunidad, y considerando la finalidad y características de la operación de aval, se ha estimado pertinente la concesión de la autorización solicitada".

Esta luz verde del Gobierno central solo podrá amparar la concesión del aval por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de la Universidad de Salamanca hasta el 31 de diciembre de 2025.