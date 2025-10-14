UPL traslada a Ángel Víctor Torres la histórica reclamación de la autonomía para la Región Leonesa

Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantendrá este martes, 14 de octubre, un encuentro de trabajo en Madrid con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para defender la constitución de la comunidad autónoma propia de la Región Leonesa, formada por las provincias de León, Zamora y Salamanca.

A la reunión, que tendrá lugar en la sede del Ministerio, acudirán la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, el vicesecretario del partido, Luis Mariano Santos, y su presidente, Carlos Javier Salgado.

La formación leonesista busca trasladar al representante del Gobierno de España su histórica reivindicación, que, según argumentan, se basa en un “derecho constitucional” que "se les sigue robando". UPL incidirá en que el artículo 2 de la Constitución Española contempla el derecho de las regiones a ser comunidades autónomas, y que la Región Leonesa cumpliría "escrupulosamente" el artículo 143, al estar formada por provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.

Desde UPL señalan que la creación de la autonomía propia es esencial para garantizar el cumplimiento del artículo 138 de la Constitución, que establece la necesidad de políticas para un mayor equilibrio económico entre los territorios.

Los leonesistas sostienen que León, Zamora y Salamanca se están "alejando cada vez más" de este objetivo desde su integración en la comunidad de Castilla y León en 1983. En este sentido, la formación recuerda que la Región Leonesa posee la peor evolución socioeconómica de una región en periodo autonómico en toda Europa, con una pérdida de 180.000 habitantes y la peor evolución en índices como la tasa de juventud, vejez, actividad, renta per cápita y crecimiento vegetativo.