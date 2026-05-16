Una vaca brava fuera de control se escapa y deja un herido en Zamora

Una res brava ha desatado la inquietud en la localidad zamorana de Morales del Vino tras escaparse de una explotación ganadera. Según informan, la situación llegó a complicarse cuando el animal se aproximaba a la autovía, imposibilitando su captura y llegando a embestir a uno de sus cuidadores.

El animal recibió dos dardos anestésicos facilitados por los servicios veterinarios, pero no surtieron efectos. El animal seguía fuera de control y acercándose cada vez más a la A-66, existiendo un riesgo muy alto de irrupción en dicha vía, por lo que, a fin de preservar la seguridad vial, el animal fue finalmente abatido.