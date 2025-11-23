Un vehículo que circulaba en sentido contrario por la A-6 provoca una colisión múltiple en Zamora

Un vehículo que circulaba en sentido contrario por la autovía A-6 ha provocado una colisión múltiple en el kilómetro 255, a la altura de Castrogonzalo, según ha podido saber Zamora24horas.

A las 14:35 horas se recibe aviso por Emergencias 112, informando que en la A-6 (autovía Madrid-A Coruña), sobre el kilómetro 255,000, en el término municipal de Castrogonzalo, circulaba un turismo en sentido contrario al estipulado, haciéndolo sentido Madrid por la calzada del sentido A Coruña. Se activa el protocolo y se desplazan al lugar patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora para su interceptación.

Sobre las 14:40, participa Emergencias 112 tras la colisión frontal entre el vehículo que circula en sentido contrario y dos más, resultando varias personas heridas —se desconoce por ahora el número exacto— y otra atrapada.

El helicóptero de atención sanitaria con base en Astorga (León), ha evacuado al herido más grave tras haber sido excarcelado.