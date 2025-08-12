Un vídeo que da miedo verlo: así se encuentra a última hora de la tarde el incendio de Molezuelas de la Carballeda
La BRIF de Pinofranqueado ha compartido un vídeo de la terrible situación que presenta el incendio de la provincia de Zamora
El incendio de Molezuelas de la Carballeda, Zamora, sigue avanzando de una forma virulenta. Prueba de ello es el estado actual que presenta a última hora de la tarde de este martes, 12 de agosto.
Vecinos de diferentes localidades siguen siendo evacuados y otros muchos puestos en prealerta debido a este terrible incendio. (Su actualización se puede seguir a través de este enlace)
Las imágenes de su situación dan miedo y prueba de ello es el vídeo que ha compartido a última hora de la tarde la BRIF de Pinofranqueado a su llegada por aire al lugar.
Un vídeo que acongoja y que muestra la terrible situación que se está viviendo en la vecina provincia de Zamora.
