Un vídeo que da miedo verlo: así se encuentra a última hora de la tarde el incendio de Molezuelas de la Carballeda

Situación del incendio a la llegada de la BRIF de Pinofranqueado

El incendio de Molezuelas de la Carballeda, Zamora, sigue avanzando de una forma virulenta. Prueba de ello es el estado actual que presenta a última hora de la tarde de este martes, 12 de agosto.

Vecinos de diferentes localidades siguen siendo evacuados y otros muchos puestos en prealerta debido a este terrible incendio. (Su actualización se puede seguir a través de este enlace)

Las imágenes de su situación dan miedo y prueba de ello es el vídeo que ha compartido a última hora de la tarde la BRIF de Pinofranqueado a su llegada por aire al lugar.

Un vídeo que acongoja y que muestra la terrible situación que se está viviendo en la vecina provincia de Zamora.