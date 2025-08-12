Un voluntario que donó una desbrozadora para la extinción del incendio de Castrocalbón pierde la vida en Nogarejas

Incendio forestal en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), vist desde Alcubillas de Nogales, uno de los pueblos desalojados por este incendio

Una persona, sobre la que por el momento se desconocen más datos, perdió la vida este martes en la localidad leonesa de Nogarejas, donde colaboraba con el operativo de extinción del incendio forestal de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde de ayer a la provincia de León a la comarca de la Valdería.

Tal y como informó hoy el consejo de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta persona, junto con otra, había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego, por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea. Sin embargo, dos lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva acabaron con su vida, mientras que dejaron herida a la otra persona.

Además, la jornada dejó una docena de heridos en diferente sucesos en ambas provincias. Así, una persona ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León, mientras que otras dos están ingresadas en la UCI del Hospital de Zamora y otras dos se encuentra en urgencias, procedentes del incendio de Puercas, concretamente de la localidad de Abejar. Además, entre seis y ocho personas solicitaron atención médica en la zona de Tábara por contar con heridas de poca gravedad.

A este respecto, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, puntualizó que tres de los heridos se produjeron cuando eran evacuados en autobús de una localidad de Zamora, mientras que otras dos fueron a dar la vuelta con su vehículo.