Vuelca con su vehículo en una carretera de Burgos y resulta herido

Un vehículo ha volcado en la tarde de este sábado 1 de noviembre en la carretera de Burgos, BU-11, en el punto kilométrico 2. Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, un varón de 58 requirió de asistencia médica.

El hombre fue atendido en el lugar del accidente por los servicios médicos desplazados, con un dolor en la zona lumbar y a expensas de ser trasladado al hospital o centro de salud más cercano.

Se dio aviso entonces a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo de Policía Nacional y a Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar.