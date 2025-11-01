Vuelca con su vehículo en una carretera de Burgos y resulta herido
El hombre fue atendido en el lugar del accidente por los servicios médicos desplazados, con un dolor en la zona lumbar
Un vehículo ha volcado en la tarde de este sábado 1 de noviembre en la carretera de Burgos, BU-11, en el punto kilométrico 2. Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, un varón de 58 requirió de asistencia médica.
El hombre fue atendido en el lugar del accidente por los servicios médicos desplazados, con un dolor en la zona lumbar y a expensas de ser trasladado al hospital o centro de salud más cercano.
Se dio aviso entonces a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo de Policía Nacional y a Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar.
