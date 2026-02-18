Weep y Woofer, estos son los dos linces ibéricos que han sido liberados en Castilla y León

Durante la mañana de este miércoles se ha procedido a la liberación de 2 nuevos ejemplares de lince ibérico procedentes del programa de cría en cautividad de la especie, de un total de 9 ejemplares que serán liberados durante este año. Los linces liberados son Weep y Woofer, hembra y macho respectivamente, procedentes del centro de cría de Zarza de Granadilla, gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Los alumnos del CEIP ‘Anacleto Orejón’, de la localidad de Astudillo, han sido los protagonistas de esta liberación, acompañada de una explicación de la situación del proyecto por los equipos técnicos y veterinarios del Proyecto Lince de la Junta de Castilla y León, junto a propietarios y titulares de cotos de caza del área de Reintroducción del Cerrato Palentino.