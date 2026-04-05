Wilton y Wapa, dos de los linces que serán puestos en libertad esta próxima semana en Castilla y León

Wapa y Wilton, en el cercón de adptación de Astudillo. - EUROPA PRESS

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León notifica que Wilton y Wapa son los dos ejemplares de lince ibérico que serán puestos en libertad durante esta próxima semana en el Cerrato palentino.

Se trata de dos de los once animales a los que se tiene previsto dar suelta como parte del programa de cría en el participan tanto el Gobierno central como Andalucía y Castilla-La Mancha, a parte de Castilla y León.

Según los datos recogidos por la Agencia ICAL, el pasado año se liberaron once ejemplares: seis jóvenes, de menos de un año, procedentes de centros de cría (Virgo, Vuelvepiedras, Vouga, Valeriana, Villano y Viñegra), tres de traslocaciones de Castilla-La Mancha (Vendaval, Venadillo y Ulterior) y dos excedentes del programa de cría, es decir, ejemplares que han finalizado su etapa reproductora en los centros de cría (Fausto y Nala). De ellos cinco han muerto por atropello (Vouga, Venadillo, Ulterior y Fausto) y uno por ahogamiento (Villalaco).

Infografía del lince ibérico en Castilla y León | Fernando Sanchis/ICAL

En un informe realizado por Medio Ambiente se expone que el área de distribución de los linces del Cerrato ocupa una superficie media de área de campeo de 1.900 hectáreas, siendo mayor las superficies por las que se extienden los machos.

En cuanto a la posibilidad de reproducción, se indica que "no se ha podido registrar ninguna hembra con crías, pero si se han observado comportamientos reproductivos y cópulas entre dos ejemplares Virgo y Villano, así como evidencias del emparejamiento entre Valeriana y Vendaval".