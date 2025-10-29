Zamora registra su segundo terremoto en dos días

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este miércoles un nievo terremoto en la provincia de Zamora, cuyo epicentro se ubica en el término municipal de Muelas del Pan. El seísmo se ha producido poco antes de las dos de la mañana con una magnitud de 2,6 grados. El temblor se ha dejado notar en Muelas del Pan y Almendra tal y como ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

Un terremoto de magnitud 2,6 se considera un movimiento muy leve dentro de la escala de Richter. Solo las personas que se encuentren muy cerca del epicentro podrían notar una ligera sacudida o un breve temblor, similar al paso de un vehículo pesado o a un golpe en una pared.

A pesar de su baja magnitud, el terremoto se ha dejado sentir en algunos puntos cercanos al epicentro debido a que fue un seísmo muy superficial, registrado a cero kilómetros de profundidad.

Este tipo de movimientos, aunque leves en intensidad, generan una vibración más perceptible en superficie, ya que la energía sísmica no tiene que atravesar capas profundas de la corteza terrestre y se libera casi directamente bajo el terreno habitado. Por ello, incluso un temblor de solo 2,6 grados puede provocar una breve sacudida o sensación de estremecimiento entre los vecinos más próximos a la zona epicentral.

Se trata del segundo seísmo en apenas dos días en el mismo punto de la provincia puesto que el pasado martes también se registró un temblor de magnitud de 1,9 grados en la escala de Richter y a una profundidad de dos kilómetros.

Se trata del décimo seísmo registrado en la provincia de Zamora en lo que va de año, después de los registrados en el mes de marzo en Videmala y en Muelas del Pan, el registrado en mayo en Pedralba de la Pradería, los dos registrados en junio en Cobreros y en Galende, en Cobreros el pasado 30 de agosto, uno más en Uña de Quintana en septiembre, otro en Porto el pasado 11 de octubre, y el de Muelas del Pan el pasado día 27.