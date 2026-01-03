Una abarrotada plaza mayor de Ciudad Rodrigo es testigo del sorteo de un coche como premio por comprar en el comercio local

La plaza mayor de Ciudad Rodrigo abarrotada de gente para el sorteo de un coche por las compras navideñas

La plaza mayor de Ciudad Rodrigo ha conseguido aforo completo en la tarde de este sábado 3 de enero por el sorteo de un coche.

Tal y como sucedió hace un año, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo junto con la Federación de empresarios y trabajadores autónomos de la comarca han sorteo un vehículo entre aquellas personas que han realizado sus compras navideñas en el comercio local.

En esta ocasión, el vehículo que se sorteaba era un modelo Seat de color blanco que ha ido a parar a las manos de Casilda, una vecina de Miróbriga natural de las Hurdes, propietaria de la papeleta ganadora con el número 03489.

Casilda, natural de las Hurdes se alza con el coche sorteado por Navidad en Ciudad Rodrigo | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

También se ha repartido una PlayStation 5 y cesta de productos.