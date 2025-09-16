Abierta la inscripción para los cursos del Centro de Nuevas Tecnologías en Ciudad Rodrigo

La Fundación Ciudad Rodrigo, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y ENUSA, abre el plazo de inscripción para los cursos del Centro de Nuevas Tecnologías, dirigidos a adultos y también a niños/jóvenes (6-16 años). Esta formación se impartirá a partir del 1 de octubre, serán dos horas semanales en grupos reducidos.

• Curso de informática para niños y jóvenes (6-16 años). Sesiones de 1 hora dos días a la semana. 20 euros por trimestre (15 euros cada uno si son hermanos)

• Curso de informática y móvil para adultos. Sesiones de una hora, dos días a la semana. 20 euros por trimestre (15 euros si son jubilados)

Información e inscripciones, del 17 al 26 de septiembre, en el correo electrónico nuevastecnologiasfcr@gmail.com y en los teléfonos: 923 16 97 63 y 682 38 19 34 (preferiblemente por WhatsApp). Las plazas son limitadas.