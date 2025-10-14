Abiertas las inscripciones para la marcha solidaria contra el cáncer de Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo celebrará su marcha anual contra el cáncer el próximo 9 de noviembre y esperan superar los 500 inscritos de la edición del año pasado. Ya están abiertas las inscripciones para todos los que quieran participar, que recibirán una camiseta rosa, color de la marcha de este año. Las inscripciones ya pueden realizarse tanto en la sede de la asociación de 17 a 20.30 horas de lunes a viernes, como los martes y los sábados en el mercadillo, frente al centro de Salud.

La salida de la marcha tendrá lugar a las 10.00 horas desde la Plaza Mayor para terminar en la Plaza del Buen Alcalde, donde los caminantes podrán disfrutar de una degustación de huevos con farinato. La inscripción a la marcha son 10 euros y también pueden colaborar con la iniciativa quienes no puedan participar en ella.

Este es el recorrido de la marcha de este año.

Plano Marcha AECC 09 11 25

Por otra parte, la asociación celebrará también el próximo 19 de octubre el día del cáncer de mama con la lectura de un manifiesto y un lazo humano a las 13.00 horas en la Plaza Mayor de la ciudad.