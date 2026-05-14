Adjudicadas las obras del polígono industrial Terralba de Ciudad Rodrigo por 1,55 millones de euros

Ciudad Rodrigo ha adjudicado las obras del Polígono de Terralba por un valor de 1,55 millones de euros y un plazo máximo de nueve meses, tal y como han aprobado en la junta de gobierno local que se ha celebrado en la ciudad mirobrigense durante la mañana de este jueves, 14 de mayo.

La empresa adjudicataria del contrato ha sido Congesa XXI SL y Aceinsa Salamanca SA por un valor exacto de 1.559.593,37 euros, reduciendo la cantidad del precio base de licitación en casi 100.000 euros. Además, esto supone la completa urbanización del sector SE-23.1, alcanzando una superficie de 3,4 hectáreas

Cabe destacar que la creación de este polígono se debe a que Ciudad Rodrigo se ve en la necesidad de crear suelo industrial, siendo uno de los compromisos clave en la legislatura actual del mandato.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ha destacado que “la situación del nuevo polígono industrial Terralba cuenta con los mejores accesos, situado junto a la entrada noroeste de la Autovía de Castilla, A-62, en conexión directa con Salamanca y Portugal, en una de las principales avenidas de Ciudad Rodrigo”.