Águeda recupera la normalidad de su ayuntamiento con la entrada de dos vecinos en la Junta Gestora

El Ayuntamiento de Águeda, localidad pedánea de Ciudad Rodrigo ha recuperado la normalidad institucional tras tres meses de incertidumbre desde que en enero dimitiera el anterior alcalde tras denunciar insultos y amenazas.

El ofrecimiento voluntario de dos vecinos ha puesto fin al vacío dejado y supondrá que se puedan incorporar a la Junta Gestora de la localidad que, hasta las próximas elecciones, quedará formada por José María García, como presidente/alcalde y Francisco Pérez, como segundo, completándose con el vocal Berna Alaejos.

Para formalizar el relevo, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y el teniente de alcalde y delegado de Agregados y Pedanías, Ramón Sastre, se han desplazado hasta Águeda para mantener un encuentro con los vecinos.

Durante la reunión, los responsables municipales presentaron formalmente a los nuevos miembros de la gestora y trasladaron un mensaje de tranquilidad. Iglesias y Sastre reafirmaron el compromiso del Ayuntamiento mirobrigense de seguir trabajando con "cercanía" y de la mano de los nuevos representantes para garantizar que los servicios y proyectos de la pedanía continúen su curso sin más sobresaltos.