Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo encienden la llama de la pasión en el arranque de la Semana Santa salmantina

Ciudad Rodrigo dan el pistoletazo de salida a su Semana Santa

La provincia de Salamanca ha dado comienzo oficial a su Semana Santa con una jornada cargada de simbolismo y devoción.

En Alba de Tormes, la lectura del pregón ha marcado el inicio de los ritos de Pasión. Como broche de oro a este pistoletazo de salida, la Banda de Música de Alba de Tormes ha ofrecido un concierto para todos los fieles del municipio.

Ciudad Rodrigo dan el pistoletazo de salida a su Semana Santa | Ayto Ciudad Rodrigo

Por su parte, Ciudad Rodrigo ha iniciado su Semana de Pasión de la mano de la imagen de la Virgen Dolorosa, la gran protagonista del arranque procesional.

La Virgen ha recorrido las calles de la localidad amparada por la Cofradía de Jesús Nazareno, marcando el tono de solemnidad que caracterizará los próximos días en la comarca mirobrigense.