Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo encienden la llama de la pasión en el arranque de la Semana Santa salmantina
La Banda de Música de Alba de Tormes pone la nota emocional tras el pregón, mientras la Virgen Dolorosa inaugura la Semana de Pasión en Ciudad Rodrigo
La provincia de Salamanca ha dado comienzo oficial a su Semana Santa con una jornada cargada de simbolismo y devoción.
En Alba de Tormes, la lectura del pregón ha marcado el inicio de los ritos de Pasión. Como broche de oro a este pistoletazo de salida, la Banda de Música de Alba de Tormes ha ofrecido un concierto para todos los fieles del municipio.
Por su parte, Ciudad Rodrigo ha iniciado su Semana de Pasión de la mano de la imagen de la Virgen Dolorosa, la gran protagonista del arranque procesional.
La Virgen ha recorrido las calles de la localidad amparada por la Cofradía de Jesús Nazareno, marcando el tono de solemnidad que caracterizará los próximos días en la comarca mirobrigense.
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