Alejandro Talavante plasma los valores más puros del toreo en el Pregón Mayor del Carnaval del Toro 2026

El torero extremeño Alejandro Talavante ha sido el encargado de pronunciar el Pregón Mayor que marca el arranque del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo, una fiesta con cuatro días de intensa programación que gira en torno al toro bravo.

El discurso esta noche se ha realizado directamente desde el Teatro Fernando Arrabal, quedando suspendida la habitual salida al balcón de la Casa Consistorial debido a la lluvia. El diestro ha hecho el paseíllo desde el Ayuntamiento hasta el teatro en compañía de la Corte de Honor, la reina y damas del carnaval, y la corporación municipal encabezada por el alcalde de la localidad, Marcos Iglesias. Junto a él otras autoridades como el alcalde de Salamanca y presidente del Partido Popular, Carlos García Carbayo, la subdelegada del Gobierno, Rosa López o el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, entre otros.

Con las butacas repletas de público, aficionados y admiradores del maestro Talavante, entre los que se encontraba su compañero, el también matador de toros Diego Urdiales, daba inicio un pregón asentado en la base del toreo, la disciplina, el respeto y el valor de un hombre que no podría representar mejor este papel; él que lleva más de dos décadas dedicado en cuerpo y alma al toro de forma profesional, aunque su amor por este mundo le viene desde la niñez gracias a su abuelo Emilio.

Pregón Mayor del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

A golpe de ¡Viva el Carnaval del Toro! y entre los aplausos del público, el diestro ha confesado la emoción y el nerviosismo de encabezar una fiesta que se enmarca en la cuna del toreo, un pueblo admirado a la par que añorado, con el que ya soñaba desde que era alumno de la Escuela Taurina de Badajoz, cuando, según confiesa, su meta era participar y, sobre todo, triunfar en el Bolsín Taurino mirobrigense que este año cumple 70 años; una añoranza que se quedó en sueño, pero que le impulsó a convertirse en uno de los toreros más importantes a nivel internacional.

Talavante ha recordado hoy a ganaderos salmantinos como las familias Fraile, Atanasio o Garcigrande, igual que a grandes maestros como El Viti, Robles o Capea y más reciente Eduardo Gallo con quien quedó impresionado cuando todavía este era novillero. De igual manera, ha tenido el mente a los directores de la Escuela Taurina, Juan José García y José Ignacio Sánchez.

Ciudad Rodrigo, en palabras del maestro extremeño, desprende esencia, además de pureza por honrar las tradiciones. Una cultura que se vive en la calle y se respira en el amor que desprende su calor en la plaza.

Alejandro Talavante en el pregón mayor del Carnaval del Toro 2026 | Mateo G.J.

Talavante será participe del primer festival taurino que acogerá la ciudad este sábado, inaugurando su temporada en un cartel conformado por los matadores de toros Diego Urdiales y Pablo Aguado, junto con el novillero zaragozano Iker Fernández ‘El Mene’. Actuará por partida doble, además, ya que las reses que se lidiarán son propiedad de su ganadería; una cita que asume con "responsabilidad".

El diestro extremeño es una de las figuras del toreo referente y más queridas en la localidad de Miróbriga, donde ya hizo el paseíllo en el Carnaval de 2025 cortando una oreja a un bravo y exigente novillo de El Fleixo. En unas horas volverá a ponerse delante de un animal en una plaza en la que "pocas veces he sentido algo parecido a lo que siento aquí”, confiesa.