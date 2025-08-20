Alerta en Ciudad Rodrigo: hallan salchichas con alfileres y clavos en la calle San Fernando

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha emitido un comunicado urgente tras localizarse cerca de 20 trozos de salchicha con alfileres y clavos en diversas zonas ajardinadas de la calle San Fernando.

Estos objetos, cuidadosamente ocultos en alimentos, suponen un grave peligro para las mascotas, que podrían ingerirlos accidentalmente mientras pasean. Las autoridades advierten que su consumo puede provocar daños internos severos o incluso la muerte de los animales.

Precaución para dueños de mascotas

Desde el consistorio se ha pedido a los vecinos que extremen las precauciones y vigilen a sus mascotas, evitando que coman cualquier alimento del suelo o que no haya sido proporcionado directamente por sus dueños.

Investigación abierta y llamamiento a la ciudadanía

El Ayuntamiento ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar al autor o autores de este acto intencionado. Cualquier persona que tenga información puede comunicarla de manera confidencial a la Policía Local a través del teléfono 923 460 468 o el correo electrónico oficinapolicia@aytociudadrodrigo.es.

La Policía ya ha comenzado una investigación para esclarecer los hechos y evitar que se repitan incidentes similares en otras zonas del municipio.