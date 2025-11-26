Los alumnos del Público Mixto de Empleo y Formación Asistir de Ciudad Rodrigo se forman en primeros auxilios antes de comenzar las prácticas

Los participantes de la segunda promoción del programa público mixto de empleo y formación "Asistir" de Ciudad Rodrigo han completado su formación en primeros auxilios, preparándose para la fase de trabajos reales que se desarrollará en la Residencia Mixta del municipio.

El programa, financiado por el ECYL de la Junta de Castilla y León, incluyó sesiones prácticas impartidas por la coordinadora-docente sanitaria, Rocío Corchete Rubio.

Durante las sesiones, los alumnos practicaron la reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizando un maniquí, y la maniobra de Heimlich para atragantamientos, también con un muñeco bebé.

La formación abarcó además la práctica de vendajes, la actuación ante hemorragias, mordeduras, picaduras e intoxicaciones, y el funcionamiento del desfibrilador semiautomático externo (DESA).

Según la coordinadora, los alumnos mostraron un "gran interés en aprender lo máximo", ya que con las nociones de primeros auxilios se puede "salvar la vida de muchas personas".