Los alumnos de “La Senda” refuerzan su formación en prevención de riesgos forestales

Los alumnos del Programa Público Mixto de Empleo-Formación “La Senda” participaron el pasado 21 de mayo en una jornada formativa sobre Prevención de Riesgos Laborales en Trabajos Forestales. La actividad fue impartida por técnicos del Área de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca.

La formación se enmarca dentro del certificado profesional de Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes. Durante la sesión, se abordaron conceptos básicos sobre trabajo, salud, peligro y riesgo, además de la importancia de la prevención en el entorno laboral.

La jornada también incluyó contenidos sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, medidas preventivas y vigilancia de la salud. Por otro lado, se puso especial atención a los riesgos específicos del sector forestal. Entre ellos, el ruido, las vibraciones, los sobreesfuerzos o la manipulación manual de cargas.

Los participantes aprendieron el uso seguro de maquinaria forestal como la motosierra y la desbrozadora, así como las principales medidas de protección colectiva e individual.

Además, la sesión se centró en contenidos de tareas de especial riesgo, como trabajos en altura, tratamientos fitosanitarios y labores de silvicultura.

El programa “La Senda” está financiado por el Ecyl, a través de la Junta de Castilla y León, con fondos del Servicio Público de Empleo.