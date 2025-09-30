Aprender todo sobre el WhatsApp con los talleres y charlas organizadas por Adecocir

El Grupo de Acción Local ADECOCIR ha organizado en diversos municipios de su territorio la Semana de Innovación con WhatsApp, una cita gratuita que reunirá a ciudadanos, profesionales y emprendedores en cuatro charlas y un evento práctico con el objetivo común de aprender a usar WhatsApp de manera segura y descubrir cómo aprovechar su potencial en la vida diaria, en la administración pública y en los negocios. El evento se desarrollará del 1 al 3 de octubre de 2025, en varios municipios dentro de la comarca de Ciudad Rodrigo con el apoyo de la empresa Ciudadano Conversacional.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán participar en las siguientes actividades:

● Miércoles 1 de octubre, en Fuentes de Oñoro y La Fuente de San Esteban, con la charla Vende a través de WhatsApp seguro, estrategias para emprendedores y pymes que quieren transformar WhatsApp en un canal de ventas fiable.

● Jueves 2 de octubre, en Aldehuela de Yeltes y Fuenteguinaldo, se impartirá la charla Aprende todo sobre WhatsApp, una sesión en la que los participantes descubren todo el potencial de las nuevas funcionalidades de WhatsApp y su uso seguro, así como el empleo de la inteligencia artificial para sacar el máximo partido a la aplicación.

● Viernes 3 de octubre, en Ciudad Rodrigo, se llevará a cabo el taller de Creación de asistentes en WhatsApp para potenciar tu negocio, un encuentro enfocado en cómo los chatbots y la inteligencia artificial pueden impulsar la atención al cliente y las ventas.

Estos eventos están enmarcados en una colaboración entre INCIBE Emprende y la empresa de tecnología española Ciudadano Conversacional, con más de 130 eventos por todo el territorio nacional, cuyo objetivo es promover el uso seguro de las aplicaciones conversacionales en los negocios, así como acercar la inquietud y posibilidades del sector de la ciberseguridad. Además de la formación, esta cita ofrecerá un espacio de encuentro y networking local, donde se fomentará la digitalización segura como motor de desarrollo para el territorio de Ciudad Rodrigo y la provincia de Salamanca.

Las plazas son limitadas, para realizar la inscripción en el siguiente enlace: https://eventos.ciudadanoconversacional.com/events?city=salamanca