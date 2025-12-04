Aprobados los fondos para el punto limpio para los doce municipios de la Mancomunidad de Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el presupuesto para la construcción el punto limpio de Ciudad Rodrigo que dará servicio a los 12 municipios que conforman la Mancomunidad de Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón. El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves una inversión de 458.503 euros para su construcción con el fin de dar servicio a Alba de Yeltes, Aldehuela de Yeltes, La Atalaya, Ciudad Rodrigo, Dios le Guarde, Monsagro, Morasverdes, Sancti-Spíritus, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Tenebrón y Zamarra.

Cabe recordar que la Consejería de Medio Ambiente sacó a licitación el proyecto el pasado mes de agosto y tras quedar desierto, ha vuelto a licitarlo en octubre, habiendo sido adjudicado hace diez días. El periodo de ejecución de la obra es de seis meses, por lo que las instalaciones deberían estar terminadas a finales del mes de junio de 2026.

El punto limpio que se construirá ocupará una aproximada de 2.500 m2, tendrá una superficie pavimentada de solera de hormigón pulido sobre zahorra con cerramiento perimetral mediante fábrica de bloque y vallado de malla electrosoldada entre pilastras. Dispone de acceso y salida para vehículos con puertas de seis metros y de una zona de maniobras de giro de 18,20 m. En su interior se ubicarán ocho contenedores exteriores de residuos voluminosos para: plásticos, metales, madera, restos de poda, muebles y enseres, colchones y somieres, escombros mezclados y escombros a base de yeso.

La totalidad de las fracciones, a excepción de los contenedores para voluminosos y los de uso urbano (vidrio, cartón, ropa y envases ligeros), se situarán bajo marquesina de protección frente a la intemperie (almacenamiento de RAEE, resto de fracciones como pilas y baterías, residuos domésticos peligrosos, etc., así como el espacio previsto para los que puedan reutilizarse para reciclado). Estas marquesinas estarán dotadas de cierre perimetral que evite el acceso incontrolado, estarán pavimentadas de hormigón y dispondrán de sumideros para la recogida de eventuales vertidos y lixiviados a depósitos estancos.

Por otra parte, las instalaciones también contarán con una oficina-aseo prefabricada, que permita la actividad de inspección y gestión del centro. Además, el proyecto contempla la señalización de orientación e información para los usuarios, un sistema de pesaje y un sistema de videovigilancia.

La actuación se integra en el Proyecto Estratégico de nuevos Puntos Limpios Fijos, mejora de los existentes y nuevos Puntos Limpios Móviles que promueve la Junta de Castilla y León con un porcentaje del 82,64 % de fondos europeos Next Generation y un 17,36 % de fondos propios, con una inversión de 25 millones de euros.