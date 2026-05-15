Ciudad Rodrigo está de celebración, y no es para menos cuando hablamos de su farinato, patrimonio culinario para todo aquel que pasa por el municipio charro y por el que se ha realizado esta V Feria del Farinato.

El pregón ha corrido a cargo de varias de las voces mirobrigenses que han engalanado este plato típico y lo han llevado a lo más alto de los paladares. Así pues, Ángel Azabal, Eugenio Bernal, Ana Pascual, Eva de La Paz, Ricardo Aparicio, Inmaculada Pascual, Olga Bernal, Javier Morán y Manuel Ángel Barbero, miembros fundadores de la Cofradía Gastronómica Amigos del Farinato, han arrancado estos días tan especiales.

Arranca la V Feria del Farinato en Ciudad Rodrigo

Tras este momento, el alcalde Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y la delegada municipal conocida como “Farinatera Mayor”, Ana Castaño, han ofrecido un pequeño aperitivo sobre lo que se podrá disfrutar durante todos estos días.

La feria se celebrará desde este viernes, 15 de mayo, hasta el domingo, 17 de mayo.