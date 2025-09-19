El arte ecuestre y el baile marcan la inauguración de la XXIV Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo 2025

Ciudad Rodrigo ya ha inaugurado uno de los eventos más bonitos y especiales del año, donde el arte ecuestre y el baile de los mismos han engalanado la Plaza Mayor del municipio, que estuvo amenazado previamente por la lluvia. Para suerte de todos, las nubes se despejaron y pudo dar comienzo el gran acontecimiento, la XXIV Feria del Caballo.

La fusión de los bailes y la doma vaquera, hicieron las delicias flamencas de los asistentes que pudieron apreciar de cerca la elegancia de cada uno de los caballos presentes. Además, los diferentes eventos se iban a alternar durante la tarde de este viernes, captando la atención de los amantes del mundo de los jinetes.

XXIV Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo 2025

En más de veinte ediciones que lleva el evento, ha seguido captando la atención de cientos de personas que no han querido perderse este evento, con una jornada que también continuaba en la carpa municipal con música y mucho ambiente festivo entre las risas de los asistentes.

De este modo, Ciudad Rodrigo ha reafirmado el gran poderío de su XXIV Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo, que continuará durante estos días para hacer disfrutar y divertirse a todo aquel turista y habitante de la ciudad que pase por la misma.