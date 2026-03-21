Atilano Rodríguez pregona la Semana Santa de Ciudad Rodrigo ante un Teatro Nuevo Fernando Arrabal lleno

Atilano Rodríguez pregona la Semana Santa de Ciudad Rodrigo ante un Teatro Nuevo lleno

El que fuera obispo de Ciudad Rodrigo durante la primera década del siglo, Atilano Rodríguez, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa mirobrigense en un Teatro Nuevo Fernando Arrabal completamente lleno.

El acto, celebrado a las 20.00 horas, reunió a autoridades, cofrades y numerosos vecinos que no quisieron perderse una de las citas más destacadas previas a la Semana Santa.

Durante su intervención, Rodríguez ofreció un discurso cargado de referencias a la tradición y la fe.

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo