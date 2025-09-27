Los autores Margarita Acosta y Alberto Dávila inauguran la primera sesión de 'Mirolibro' en Ciudad Rodrigo

El próximo lunes, 29 de septiembre, arranca una nueva edición de 'Mirolibro', el taller gratuito de Cultura y Libros de la Biblioteca municipal de Ciudad Rodrigo.

Para esta primera sesión, a partir de las 19:00 horas, está previsto un encuentro con los autores Margarita Acosta y Alberto Dávila que presentarán y comentarán con los asistentes su libro 'La pedrá de Tiguardo', una actividad abierta a todas las personas que deseen acudir.

Cartel Mirolibro, 29 de septiembre de 2025 | Ayto Ciudad Rodrigo

'Mirolibro' es un proyecto impulsado por la Delegación de Cultura, que encabeza Belén Barco, y dirigido por Rebeca Jerez.