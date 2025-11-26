El Ayuntamiento avanza en la renovación de la pista del Pabellón Eladio Jiménez de Ciudad Rodrigo

El alcalde, Marcos Iglesias, junto al delegado de Instalaciones Deportivas, Víctor Gómez, ha visitado esta semana las obras de renovación de la pista del Pabellón Eladio Jiménez, donde se está instalando un nuevo vinilo de alta calidad con un grosor de 6 milímetros.

Los trabajos comenzaron el pasado lunes, 24 de noviembre, y está previsto que finalicen a lo largo de la próxima semana. La actuación supone una inversión total de 48.300 euros.

La renovación incluye también el repintado completo de la pista de voleibol, dando respuesta a una demanda histórica de los usuarios del pabellón que reclamaban una mayor visibilidad y definición en las líneas de juego.