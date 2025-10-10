El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo apoya con 2.000 euros las actividades de la asamblea local de la Asociación Española Contra el Cáncer

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Delegación de Servicios Sociales que gestiona Joana Veloso, ha aprobado la concesión de una subvención directa de 2.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de sufragar los gastos ocasionados en el desarrollo de sus actividades de prevención dirigidas a la población en general y para realizar actividades de prevención primaria y secundaria de la enfermedad durante este año 2025.

Las actividades incluidas en el programa de este año de la AECC en Ciudad Rodrigo, son las siguientes:

Actividades de prevención primaria: actividades encaminadas a modificar los hábitos poco saludables y evitar factores de riesgo, con la realización de Programas de

educación para la salud: programa de deshabituación tabáquica.

Actividades de prevención secundaria, encaminadas a la detección precoz, al objeto de disminuir la prevalencia, evitar las secuelas, mejorar el pronóstico y disminuir la mortalidad: campañas contra el cáncer de colon, de pulmón, de mama.

Acciones de sensibilización: Día mundial contra el cáncer.

Acciones de apoyo y acompañamiento: intervención social, atención psicológica, atención social, charlas con profesionales, etc.

La delegada municipal Joana Veloso, pone de relieve que la Asociación Española contra el Cáncer “lleva mucho tiempo realizando actividades de prevención y de concienciación sobre las enfermedades oncológicas en nuestra localidad. Atiende a pacientes y familias tanto de Ciudad Rodrigo como de la comarca. Realiza charlas informativas dirigidas al público en general y así como actividades de prevención primaria”.

El Ayuntamiento quiere seguir apoyando a esta Asociación para que siga trabajando en la misma línea, realizando acciones que favorezcan un conocimiento amplio de la enfermedad y sobre todo de prevención.