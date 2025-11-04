El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y ARCIU se unen para prevenir adicciones con la conferencia de Sofía Cristo

La Delegación de Asuntos y Políticas Sociales de Ciudad Rodrigo, liderada por la delegada Joana Veloso, ha anunciado la celebración de una importante Jornada Preventiva sobre el consumo de alcohol y drogas. Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración directa con los miembros de ARCIU (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Ciudad Rodrigo), reforzando el compromiso de la ciudad con la salud y el bienestar de sus jóvenes y familias. El evento contará con la participación estelar de Sofía Cristo, reconocida conferenciante con amplia trayectoria en la superación de adicciones.

Doble enfoque: sesiones dirigidas a adolescentes y a padres

La jornada se estructurará en dos sesiones distintas para abarcar de manera efectiva a sus públicos objetivo. La primera tendrá lugar a las 12:00 horas en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, y estará dirigida específicamente a los jóvenes adolescentes de los institutos de la localidad. Por la tarde, a las 19:30 horas en el mismo teatro, se celebrará una segunda sesión destinada a padres y madres, con entrada libre hasta completar el aforo. Esta sesión vespertina se centrará en la detección temprana del consumo y en la provisión de herramientas útiles de intervención para las familias.

Concienciación, prevención y orientación familiar: los grandes objetivos

El objetivo primordial de la jornada es doble. Por un lado, se busca propiciar una actividad preventiva que facilite a los adolescentes tomar conciencia real del peligro que entraña el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. Por otro lado, la iniciativa pretende informar y orientar a las familias con hijos adolescentes, para que adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias que les permitan prevenir el consumo a edades tempranas. De esta manera, se busca minimizar el riesgo de adicciones y el consumo de otras sustancias perjudiciales.

La experiencia de Sofía Cristo como motor de cambio

La elección de Sofía Cristo como ponente principal no es casual. Es una profesional con una destacada trayectoria en el ámbito del desarrollo personal y la superación de adicciones. Su propia experiencia vital, marcada por un proceso de profunda transformación y crecimiento personal, la ha consolidado como una voz auténtica e inspiradora. Su participación busca motivar a la reflexión sobre la resiliencia, la fortaleza y la capacidad humana de reinventarse ante las adversidades, transmitiendo un mensaje de esperanza y prevención.