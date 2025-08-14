El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ayuda a los mayores a tramitar la tarjeta de transporte gratuito de la Junta
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha lanzado un nuevo servicio para facilitar a los mayores de 65 años la solicitud de la tarjeta de transporte gratuito de la Junta de Castilla y León, conocida como Buscyl. Esta iniciativa, gestionada por la delegación de Mayores a cargo de la concejala Ana Castaño, busca simplificar el proceso electrónico para este colectivo.
El servicio, totalmente gratuito, consistirá en la asistencia de un técnico municipal para ayudar a los solicitantes con la tramitación online. A partir del próximo lunes, día 18 de agosto, los mayores podrán pedir cita previa para acudir al Ayuntamiento.
Para acceder a este apoyo, los interesados deben solicitar una cita llamando al teléfono del Ayuntamiento: 923 49 84 00. Las citas se ofrecerán los lunes, de 9:00 a 14:00 horas, siendo la última a las 13:30.
Desde hoy mismo ya es posible pedir cita, que se otorgará según la disponibilidad. Para la tramitación, los solicitantes solo necesitarán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI).
