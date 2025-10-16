El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo baja el IBI Urbano y suprime el impuesto a la caza

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado luz verde hoy a la modificación de las Ordenanzas Fiscales y del presupuesto municipal, destacando la rebaja del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana del 0,69% al 0,66%. Esta medida, con un impacto de un 4,35% de bajada, se traducirá en una menor recaudación para las arcas municipales de entre 84.000 y 100.000 euros. La bajada del IBI se justifica en la contención del gasto energético que el consistorio ha logrado implementar tras un periodo en 2023 donde el coste de la electricidad se disparó, obligando a un esfuerzo a la ciudadanía. Con este nuevo tipo impositivo, Ciudad Rodrigo sitúa el IBI urbano por debajo de la media de los municipios de Salamanca de más de 5.000 habitantes, cuya media es del 0,67%.

Entre las modificaciones aprobadas también se encuentra la supresión del impuesto sobre gastos suntuarios a la caza. Aunque la recaudación que suponía para el Ayuntamiento era simbólica (unos 3.000 euros), se trata de un "gesto al sector de la caza", aliviando la carga fiscal a los contribuyentes que lo pagaban, y que en muchos casos se solapaba al IBI de rústica. Además, se ha procedido a la actualización de las tasas de alcantarillado, depuración y suministro de agua conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), un trámite anual obligatorio para evitar responsabilidades contractuales.

En cuanto a los talleres municipales, se clarifica su marco legal. Se mantiene el precio público solo para aquellos talleres promovidos y organizados directamente por el Ayuntamiento. Los talleres de iniciativa privada que utilicen espacios municipales podrán hacerlo mediante el pago de un precio público simbólico de 20 euros al mes por la ocupación, buscando fomentar la iniciativa privada y la cultura.

En la modificación presupuestaria, el Ayuntamiento ha inyectado 488.359 euros adicionales provenientes del remanente de tesorería, que incluye ingresos extraordinarios de un ámbito fotovoltaico, con el objetivo de revertir el dinero a la ciudadanía a través de inversiones. Fondos que se destinarán para el plan de obras en varias calles con 347.000 euros. Además se dotará con 100.000 euros adicionales para la obra del centro de recepción de Siega Verde en el Palacio de Cartago, 8.200 euros para la compra de más luminarias de alumbrado navideño y un incremento prudente en el mantenimiento de las mismas y 4.500 euros como subvención extraordinaria para la Cruz Roja.

El equipo de Gobierno ha insistido en que la bajada del IBI y las nuevas inversiones son fruto del "trabajo continuo de todos los compañeros de corporación para mantener y contener el gasto", especialmente el energético, y que el objetivo final es la mejora de las infraestructuras y una menor fiscalidad para los mirobrigenses.