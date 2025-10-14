El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo dará ayudas de entre 80 y 100 euros para escolares

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha convocado subvenciones para la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso académico 2025/2026, conforme con las correspondientes bases específicas aprobadas por este ayuntamiento mediante el acuerdo de la junta de gobierno local, celebrada el día 23 de septiembre de 2025. Esta convocatoria tiene por objeto contribuir a abonar los gastos generados a las familias en la adquisición de libros de texto y material escolar, con el fin de mejorar las necesidades socioeconómicas más desfavorables, facilitar el acceso a la educación a toda la población en igualdad de condiciones y superar las desigualdades sociales.

La cuantía total del crédito para las ayudas económicas será de 27.000, 00 € y se realizará con cargo al presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. El importe de la ayuda para la compra de material escolar se fija en 80,00 euros para el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años); 100,00 € para Educación Primaria; 100,00 € para Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, educación permanente de adultos. El importe de la ayuda por alumno nunca podrá ser superior al importe del gasto acreditado, que será liquidado en un único pago por transferencia bancaria al número de cuenta presentado junto a la solicitud y previa justificación de los gastos realizados en el periodo comprendido desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Podrán ser beneficiarios de esta subvención las personas físicas cuya unidad familiar esté empadronada en el municipio de Ciudad Rodrigo que acrediten una antigüedad de seis meses anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOP de Salamanca, que tengan hijos/as que cursen estudios de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y solicitantes que cursen estudios de Educación Permanente de Adultos, durante el curso 2025/2026 que cumplan los demás requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

No serán subvencionables: uniformes escolares, ropa, material y calzado deportivo, mochilas, estuches, diccionarios, fotocopias, libros de lectura, ordenadores, impresoras, cartuchos de tinta, USB, e-books, discos duros, plataformas digitales, recibos de aportación cooperativa de aula y aquel material que no se considere expresamente como material didáctico escolar. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, es decir, desde el 15 de octubre al 4 de noviembre.

Las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura en el Anexo de las Bases, se acompañará de la documentación indicada en la propia solicitud y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.