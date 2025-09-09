El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo expedienta a la empresa de limpieza urbana

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha iniciado los trámites para la apertura de un expediente para la imposición de penalidades por “incumplimiento defectuoso del contrato” a Urbaser, empresa que viene prestando los servicios de limpieza urbana (limpieza viaria, servicios afines a la limpieza y Limpieza y corte de hierba de todo el recinto amurallado) del municipio. Desde el Consistorio asegura que hay en informes técnicos en los que constan las deficiencias del servicio sin que se hayan solventado a pesar de los escritos remitidos a la empresa contratista, en especial en el conjunto defensivo de la Muralla.

Al mismo tiempo, desde la Mancomunidad “Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón” se abre expediente por los mismos motivos de incumplimiento defectuoso del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, ante las reiteras quejas expresadas por los vecinos y trasladadas por la presidencia, que ostenta el teniente de alcalde de Ciudad Rodrigo, Ramón Sastre, quejas incrementadas en esta última semana.

Residuos en la zona de la muralla

Esta situación reiterada en el tiempo se ha puesto por parte del Ayuntamiento en conocimiento de la adjudicataria a través de oficios en los que se hace constar: “Desde el Ayuntamiento constantemente se le están trasladando quejas sobre el mal servicio tanto en limpieza viaria, como en recogida, y especialmente en selectiva; sin que Uds. estén poniendo remedio a las mismas. En este ámbito, particularmente en el del cartón y papel, la imagen constante de la ciudad es de contenedores a rebosar, amén de contenedores en mal estado que no abren. Mismas quejas se repiten en buena parte de los municipios de la Mancomunidad “Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón”. Estas quejas se trasladan constantemente por la Alcaldía, por los concejales delegados y por el primer teniente de alcalde que tiene la condición asimismo de Presidente de la Mancomunidad.

El mal servicio ha redundado en un descuido de zonas importantes del patrimonio histórico mirobrigense, como la muralla, (en particular la ya comunicada con fecha 07/06/2024) siendo inadmisible el comportamiento de la empresa no ofreciendo ninguna solución, cuando el Ayuntamiento no ha incumplido sus compromisos financieros, actualizados años tras año según marcan los pliegos, igual que sucede en la mancomunidad”.

En base a estas situaciones, se ha solicitado a la Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo que emita un informe sobre la Legislación aplicable y del procedimiento a seguir en relación con la imposición de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato a Urbaser, empresa que presta los servicios de limpieza urbana en Ciudad Rodrigo y recogida de residuos en el municipio y los que integran la Mancomunidad “Riberas del Águeda, Yeltes y Agadón”.