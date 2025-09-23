El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo externaliza la gestión de sus talleres ocupacionales y de ocio

La delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, encabezada por Belén Barco, ha anunciado un cambio significativo en la gestión de sus "Talleres ocupacionales y de ocio" para el curso escolar 2025/2026. A partir de ahora, la organización y administración de estos cursos pasará a ser autónoma y estará a cargo directamente de los profesores.

Este cambio implica que los profesores serán los responsables de gestionar las inscripciones, determinar los precios y establecer la forma de pago para sus respectivas actividades. Cada uno de ellos facilitará su propio modelo de inscripción, el cual los interesados deberán remitirles por correo electrónico o WhatsApp una vez cumplimentado.

A pesar de la externalización de la gestión, los talleres continuarán realizándose en las mismas instalaciones municipales que se han utilizado hasta la fecha. El Ayuntamiento cederá el uso de estos espacios a los profesores, quienes deberán solicitarlo previamente para poder desarrollar sus actividades.

El consistorio quiere expresar su agradecimiento público a todos los profesores que han participado en estos programas a lo largo de los años. En su comunicado, reconocen la labor formativa, la integración social y el crecimiento personal que han aportado a los participantes, destacando el importante trabajo que han realizado en la comunidad.