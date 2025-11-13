El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo impulsa el comercio local con el Mercado Navideño 2025

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Delegación de Comercio dirigida por Paola Martin Muñoz, ha anunciado la celebración del II Mercado Navideño de Ciudad Rodrigo 2025. Este evento tiene como objetivo principal potenciar y fomentar el comercio local y comarcal durante la época festiva, incentivando las compras navideñas. El mercado se concibe como un espacio para vivir la Navidad en la ciudad.

El II Mercado Navideño se desarrollará a lo largo de un fin de semana completo: comenzará a las 12:00 horas del viernes 19 de diciembre y concluirá a las 15:00 horas del domingo 21 de diciembre. El horario de apertura oficial para la venta será de 11:00 a 14:30 horas por la mañana y de 17:00 a 21:30 horas por la tarde. Se destaca que este horario de venta deberá ser respetado, obligando a los puestos a permanecer abiertos y debidamente instalados durante toda la duración del evento, aunque los expositores tendrán la posibilidad de ampliarlo.

Como novedad en esta edición, y siguiendo una política de rotación por distintas áreas urbanas, el mercado cambiará su ubicación. El emplazamiento escogido en esta ocasión estará fuera del recinto amurallado, concretamente en el Parque La Glorieta de Ciudad Rodrigo. Se estima que el mercado contará con la participación de unos 20 a 25 puestos en total.

El mercado se centrará en la temática navideña. Por ello, la exposición y venta de productos estará orientada principalmente a: alimentación típicamente navideña, productos y artículos de decoración navideña, juguetes y regalos infantiles navideños, y artículos de artesanía tradicional y regalos navideños. También se aceptarán otros productos como gastronomía local, artesanía, joyería y textil. Podrán participar tanto puestos locales como no locales.

El número de expositores será limitado dado que el mercado se celebra en un espacio público acotado, por lo que la simple solicitud no garantiza la adjudicación del espacio. El plazo de admisión de solicitudes se cerrará el viernes, 28 de noviembre de 2025, a las 14:00 horas. Las solicitudes pueden presentarse presencialmente en el Registro del Ayuntamiento, telemáticamente a través de su Sede Electrónica, o por correo electrónico a la Oficina Municipal de Desarrollo. La cuota de participación para los expositores admitidos es de 35 €, la cual deberá ser ingresada antes del martes, 9 de diciembre de 2025, a las 14:00 horas.