El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo impulsa una nueva campaña de bonos comerciales

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo impulsa en 2026 la campaña de bonos comerciales “Consume en Ciudad Rodrigo” a la vez que continúa con la labor de elaboración de un directorio municipal de empresas, todo gratuito para los participantes. Se trata de una iniciativa está promovida desde la Delegación de Comercio, y que ha demostrado durante los últimos meses del 2025, una excelente acogida tanto por parte de la ciudadanía como por parte del sector comercial local. La campaña ha registrado una media de alrededor de 1.500 papeletas mensuales, un dato que refleja el impacto positivo del programa y su consolidación como una herramienta eficaz para la dinamización del comercio de proximidad.

El objetivo principal de esta iniciativa es revitalizar la actividad comercial de Ciudad Rodrigo y su comarca, apoyando a un sector estratégico para la economía local y contribuyendo al fortalecimiento del tejido económico del municipio. Al mismo tiempo, la campaña busca recompensar la fidelidad de los vecinos que apuestan por el comercio local e incentivar nuevas compras en los establecimientos participantes.

Cada mes se sortearán 4 bonos comerciales por valor de 30 euros cada uno, que podrán canjearse en los comercios adheridos a la campaña. Para participar en los sorteos, los consumidores deben realizar sus compras en estos establecimientos y cumplimentar una papeleta para el sorteo, que será entregada al consumidor por el establecimiento. Dicha papeleta junto con el ticket de compra serán posteriormente depositados en una urna para el sorteo habilitada en el mismo Ayuntamiento (en concreto, ubicada en la oficina de turismo, en Plaza Mayor, 27).

Los establecimientos comerciales de Ciudad Rodrigo (a excepción de los establecimientos de hostelería y grandes superficies) interesados en participar en esta iniciativa deberán cumplimentar una solicitud de inscripción que podrá recogerse en la Conserjería del Ayuntamiento o descargarse de la web municipal (www.ciudadrodrigo.es apartado trámites y gestiones, impresos: comercio .- bonos comerciales 2026). Una vez cumplimentada la solicitud de inscripción deberá entregarse en este Ayuntamiento.

Como novedad y requisito para formar parte de esta promoción, los comercios interesados deberán inscribirse en el directorio de empresas creado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, una herramienta municipal que agrupa a las empresas locales y permite su visibilidad en la página web del Ayuntamiento. Este directorio no solo facilita la participación en la campaña “Consume en Ciudad Rodrigo”, sino que también servirá como base para futuras promociones, acciones de dinamización comercial o guía comercial, todo ello de manera gratuita para las empresas inscritas.

Para inscribirse en este Directorio, los interesados deberán formalizar la correspondiente solicitud de inscripción que podrá recogerse en la Conserjería del Ayuntamiento o descargarse de la web municipal (www.ciudadrodrigo.es apartado trámites y gestiones, Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo impresos: comercio.- directorio empresas) debiéndose presentar dicha solicitud de la misma manera que en el caso de los bonos.

La campaña está abierta a todos los establecimientos comerciales del municipio que deseen adherirse (a excepción de los establecimientos de hostelería y grandes superficies), reforzando así la visibilidad del comercio local y fomentando una red comercial activa y coordinada. Con la continuidad de la Campaña “Consume en Ciudad Rodrigo”, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el comercio mirobrigense, apostando por iniciativas que favorecen la economía local, dinamizan la ciudad y fortalecen la relación entre consumidores y empresas del municipio.