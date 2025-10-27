El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo incorpora cuatros técnicos a través del Programa de Primera Experiencia Profesional (ELPEX)

La delegada de Personal, Vanesa García, y el delegado de Seguimiento de fondos y Subvenciones del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Rodrigo Toribio, han presentado a los cuatro técnicos contratados a través del Programa de Primera Experiencia Profesional. Una subvención profesional para las Administraciones Públicas y ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales de la Comunidad de Castilla y León (ELPEX).

Un técnico de medio ambiente, un técnico de comercio, un técnico de gestión y un técnico de comunicación. Una subvención que tiene por objetivo fundamental procurar la obtención, por parte de los trabajadores contratados menores de 30 años, una práctica profesional adecuada al nivel de estudios como medio de adquisición de las primeras experiencias en el empleo, así como de competencias y habilidades sociales y profesionales, con la finalidad de prestar un servicio de apoyo a la persona joven, mediante el acompañamiento personal y el asesoramiento inicial durante el proceso de incorporación al trabajo. Se han contratado: un técnico de medio ambiente, un técnico de comercio, un técnico de gestión y un técnico de comunicación.