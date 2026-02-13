El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo publica las normas a las que deben acogerse los corredores en los festejos taurinos del Carnaval del Toro

A pocas horas del inicio del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo, el Ayuntamiento emite un comunicado con las normas que deberán de respetar los corredores durante los festejos taurinos que tendrán lugar entre este viernes 13 de febrero y el día 17.

Los participantes que se adentren en el coso taurino lo harán "bajo su responsabilidad" y por "voluntad propia", recalcando que "su participación será voluntaria e implica la aceptación y el acatamiento de las directrices marcadas por el Personal de Control y de lo expresado en el presente Reglamento".

Queda prohibida la participación de: menores de 18 años; personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental; aquellas que por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo; y que porten objetos o útiles que puedan dañar a los animales o perjudicar el buen desarrollo del espectáculo.

Respecto a sus derechos y obligaciones, en el Reglamento Municipal se estipula que los participantes podrán utilizar los burladeros de la plaza, excluidos los que figuren rotulados como reservado, como lugares de resguardo temporal para su utilización en cada uno de los espectáculos taurinos en momentos de apuro y peligro; la utilización de cualquier otro elemento del recorrido tales como mobiliario público o privado, rejas de ventanas, puertas de madera de la bóveda del Registro, mallazos, vallas y alambrados del encierro de campo y demás elementos del recorrido sea cual fuere su naturaleza y función, no se consideran elementos de defensa y refugio de los participantes. La utilización de los mismos y las consecuencias que se deriven de su uso, será por cuenta y riesgo de la persona o personas que los utilicen, no procediendo reclamación económica-administrativa o patrimonial alguna contra el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la organización; la participación como caballista en el encierro a caballo del Domingo de Carnaval será a título particular, por su cuenta y riesgo; y tanto corredores como caballistas participantes en los encierros, están obligados a dirigir la manada o res que quede rezagada en el sentido del encierro o el desencierro.

En cuanto a la protección de las reses, "queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses; y para todos los encierros y en especial en el de a caballo, se dispondrá de servicios específicos de control para tranquilizar e inmovilizar las reses de lidia". De igual manera, se prohíbe "el lanzamiento de cualquier clase de objeto que pueda entrañar riesgo para los corredores o maltrato para los animales; cortar la marcha del toro, a la salida de los encierros y desencierros, volverlo, agarrarlo del rabo o cualquier otra maniobra con la intención de que se quede emplazado; citar al toro desde el burladero; portar cámara de fotos o video, la utilización de los teléfonos móviles. Se prohíbe de igual modo el cite, llamadas a cuerpo limpio, con capas, capotes, trapos o cualquier otro instrumento durante el desarrollo de encierros y desencierros".

El Reglamento Municipal Regulador de los Festejos Taurinos del Carnaval del Toro se puede consultar al completo en el siguiente documento: